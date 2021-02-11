恒指高開122點 百度上市升0.7% 思摩爾跌14% 碧服創新高
文章日期：2021年3月23日 09:28
恒指今早高開122點或0.43%，報29008點，受制於10天線(29021.84點)，成交金額32億元；國指今早高開55點或0.5%，報11362點。恒生科技指數開市報8580點，升0.85%。
藍籌24隻升，16隻下跌，15隻無升跌。創科實業（0669）升1.9%，收報128.7元，是升幅最大的藍籌，交行（3328）跌1.49%，收報4.64元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.74%，收報644.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；匯控（0005）跌0.87%，收報45.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。
多間公司公布業績，績前表現如下，吉利（0175）開市報24.15元，無升跌；雅居樂（3383）開市報11.3元，升0.89%；閱文（0772）開市報72.2元，跌0.28%；永升生活服務（1995）開市報19.22元，升1.8%；海底撈（6862）開市報56.1元，無升跌；恒地（0012）開市報34.3元，無升跌；快手（1024）開市報316.4元，升0.51%；中生製藥（1177）開市報8.52元，無升跌；眾安在綫（6060）開市報52元，跌0.38%。
內地監管電子煙，思摩爾（6969）開市報56.1元，跌14.94%。
百度（9888）今日上市，定價252元。開市報254元，升0.79%。
康希諾生物（6185）吸入用重組新冠疫苗獲批臨床試驗。開市報288.4元，升1.69%。
現代牧業（1117）公布，以34.8億元收購內蒙古富源國際實業，後者在中國從事牧草種植、奶牛養殖和飼料加工。開市報2.44元，升2.6%。
綠城中國（3900）去年純利增53%，賺近38億。開市報11.74元，跌1.01%。
京東（9618）62億增持至51%，配送平台達達股價升8.8%。開市報333元，升1.52%。
太平洋酒吧（8432）料全年盈轉虧，手頭現金結餘僅150萬。開市報0.094元，無升跌。
中國太平（0966）去年純利跌27% 派末期息0.4元。開市報16.6元，升3.75%。
碧桂園服務（6098）去年多賺逾六成，末期息21.87分人民幣。創上市新高，見72.25元，開市報72.25元，升4.41%。
新奧能源（2688）多賺10%，未期息2.1元，特別息0.32元。開市報134.3元，無升跌。
康師傅（0322）去年多賺22%，末期息連特息11.08美仙。開市報14.8元，跌2.2%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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