道期升0.12%，標期升0.11%，納期升0.02%。日股現升0.93%，韓股現升0.52%，澳股現升0.33%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，吉利汽車（0175）、361度（1361）、雅居樂（3383）、現代牧業（1117）、閱文集團（0772）、永升生活服務（1995）、海底撈（6862）、恒地（0012）、快手－Ｗ（1024）、中國生物製藥（1177）、眾安在綫（6060）等。

百度（9888）今日上市，定價252元。

康希諾生物（6185）吸入用重組新冠疫苗獲批臨床試驗。

現代牧業（1117）公布，以34.8億元收購內蒙古富源國際實業，後者在中國從事牧草種植、奶牛養殖和飼料加工。

綠城中國（3900）去年純利增53%，賺近38億。

京東（9618）62億增持至51%，配送平台達達股價升8.8%。

太平洋酒吧（8432）料全年盈轉虧，手頭現金結餘僅150萬。

中國太平（0966）去年純利跌27% 派末期息0.4元。

碧桂園服務（6098）去年多賺逾六成，末期息21.87分人民幣。

新奧能源（2688）多賺10%，未期息2.1元，特別息0.32元。

康師傅（0322）去年多賺22%，末期息連特息11.08美仙。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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