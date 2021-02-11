美債息回落 科技股領升 納指連升兩日 道指升103點 電子煙股腰斬
文章日期：2021年3月23日 08:15
美國10年期債息從約14個月來的最高水平回落，低見1.661厘，科技股領漲美股，納指連升2日，累計升261點。市場仍關注債市，本周將有一系列債券標售活動，且聯儲局決定讓補充槓桿比率臨時豁免措施按計劃於3月31日到期。中概股方面，內地工信部增強電子煙監管，霧芯科技下跌47.8%。外交方面，美國、英國、加拿大和歐盟就人權問題對中國官員和實體等實施制裁，其中包括新疆維吾爾自治區黨委副書記及公安廳廳長。中國隨即宣布對歐盟有關機構和人員實施反制制裁，並尋求與北韓和俄羅斯增強關係。
道瓊斯工業平均指數收漲103點，升幅0.32%，報32731點。標普500指數收漲27點，升幅0.71%，報3940點。納斯達克綜合指數收漲162點，或1.23%，報13377點。
微軟升2.45%，報235.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻37點，而高盛跌1.41%，報339.33元，拖低道指32點。
科技股方面，蘋果收市報123.39元，升2.83%，谷歌母公司Alphabet收市報2030.69元，升0.18%，亞馬遜收市報3110.87元，升1.16%，Facebook收市報293.54元，升1.18%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報424點。德國DAX指數收漲0.25%，報14657點；法國CAC 40指數跌0.5%，報5968點；英國富時100指數收漲0.26%，報6726點。