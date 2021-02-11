美國10年期債息從約14個月來的最高水平回落，低見1.661厘，科技股領漲美股，納指連升2日，累計升261點。市場仍關注債市，本周將有一系列債券標售活動，且聯儲局決定讓補充槓桿比率臨時豁免措施按計劃於3月31日到期。中概股方面，內地工信部增強電子煙監管，霧芯科技下跌47.8%。外交方面，美國、英國、加拿大和歐盟就人權問題對中國官員和實體等實施制裁，其中包括新疆維吾爾自治區黨委副書記及公安廳廳長。中國隨即宣布對歐盟有關機構和人員實施反制制裁，並尋求與北韓和俄羅斯增強關係。