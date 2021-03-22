京東62億增持至51% 配送平台達達股價升8.8%
文章日期：2021年3月22日 21:48
京東（9618）公布，斥8億美元（約62.4億港元）增持美國納斯達克上市、中國即時配送及零售平台達達至51%，刺激達達盤前股價曾升逾一成，於本港時間9時45分，仍升8.8%。
交易完成後，達達的財務業績將併入京東合併財務報表中。京東表示，增持達達將有利推動雙方加速拓展即時零售、即時配送及全渠道領域合作，預計有助公司進一步多元化零售服務，幫助合作夥伴提升營運效率，為消費者帶來更好服務。
京東已同意，交易完成後6個月內不會出售、轉讓或處置於交易中獲得的任何股份。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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