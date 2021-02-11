太平洋酒吧料全年盈轉虧 手頭現金結餘僅150萬
文章日期：2021年3月22日 21:04
經營連鎖酒吧Bar Pacific的太平洋酒吧（8432）發盈警，根據截至今年2月底的首11個月未經審核帳目，預計截至今年3月底的年度減值或撇銷前虧損合將介乎1600萬至1800萬元，去年同期錄得除稅後溢利624.1萬元。
集團指出，主要因香港爆發疫情，2020年4月3日至5月7日、7月15日至9月18日、11月26日至今年3月31日需強制關閉所有酒吧及酒館，期內沒有任何收入。截至今年3月底，集團預期現金結餘約100至150萬元，認為有足夠手頭現金應付當前業務需求。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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