Argyle Street旗下美國SPAC落實與印尼OTT平台合併
文章日期：2021年3月22日 20:07
由香港基金公司Argyle Street Management發起成立並在美國上市的SPAC（特別用途收購公司）Malacca Straits Acquisition，落實收購印尼的OTT媒體Vision+母公司Asia Vision Network，合併公司的企業估值為5.73億美元，企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利達5.8倍。新的合併公司將於納斯達克上市，整項交易在今年第二季尾至今年第三季初完成。
現時Vision+與印尼第三大的寬頻公司及IPTV公司結合，亦是東南亞最大媒體企業MNC集團旗下機構，可接入MNC逾30萬小時節目庫。Asia Vision Network在2020年的EBITDA邊際利潤為61%，預期未來五年進一步改善及提升至75%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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