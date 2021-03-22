中國太平去年純利跌27% 派末期息0.4元
文章日期：2021年3月22日 19:13
內險股中國太平（0966）傍晚公布業績，去年純利65.49億元，按年下降27.3%，派末期息0.4元，按年增33%。
中國太平今日收報16元，跌0.5%。期內總保費收入2335億元，年增4.7%；總資產1.17萬億元，增長27.1%。去年內地壽險原保費按年增長3.3%；太平香港保費收入則年增11.7%；太平人壽（香港）保費收入受惠於新單保費表現理想，年增1倍至86.89億元。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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