張建宗：香港仍會是「稅務天堂」離港者將後悔 法官不需宣誓效忠共產黨
文章日期：2021年3月22日 18:04
根據《金融時報》報道指，政務司司長張建宗向商界承諾，香港就算面對政治及經濟動盪，甚至區內其他金融樞紐對手，但是其作為「稅務天堂」的地位仍然安全。他更指出，香港的法官並不需要宣誓效忠中國及共產黨。
他在接受《金融時報》訪問時表示：「可以向你確保，在若干時間，香港仍然是稅務天堂，確保非常低稅，外國投資者不用對此憂慮」。在此之前，香港長期以低的15%入息稅，吸引國際商界，同時亦沒有資本增值稅、股息稅及銷售稅。不過在訪問中，他沒有就政府如何處理房屋問題作鱺能步透露，只謂雖然正設法處理財富懸殊的問題，甚至加稅等事宜，但是目前並非適合的時間去修改稅制。
他重申，向外國投資者再確保，政府無意去改動普通法制度，法官傳統要宣誓維護《基本法》，在北京眼中已經足夠。他相信，香港透過與大灣區及背後的腹地融合，有望可以從重重困擾中反彈。對於離港者，他表示遺憾，並指他們會後悔，但是相信他們會重返香港。北京亦指示香港，需要更多聚焦於基層的事宜及低收入工人。他形容：「北京清晰地指，我們需要去打破難對付的問題，難對付的問題包括房屋、土地、貧富懸殊等問題」。在這個情況下，個別利益有需要去妥協。
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