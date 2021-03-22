他在接受《金融時報》訪問時表示：「可以向你確保，在若干時間，香港仍然是稅務天堂，確保非常低稅，外國投資者不用對此憂慮」。在此之前，香港長期以低的15%入息稅，吸引國際商界，同時亦沒有資本增值稅、股息稅及銷售稅。不過在訪問中，他沒有就政府如何處理房屋問題作鱺能步透露，只謂雖然正設法處理財富懸殊的問題，甚至加稅等事宜，但是目前並非適合的時間去修改稅制。

他重申，向外國投資者再確保，政府無意去改動普通法制度，法官傳統要宣誓維護《基本法》，在北京眼中已經足夠。他相信，香港透過與大灣區及背後的腹地融合，有望可以從重重困擾中反彈。對於離港者，他表示遺憾，並指他們會後悔，但是相信他們會重返香港。北京亦指示香港，需要更多聚焦於基層的事宜及低收入工人。他形容：「北京清晰地指，我們需要去打破難對付的問題，難對付的問題包括房屋、土地、貧富懸殊等問題」。在這個情況下，個別利益有需要去妥協。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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