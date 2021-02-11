回顧去年度，旭日企業表示，中國內地零售市道淡靜，裝修工程單量大受影響，上半年因仍有去年尚未完成的工程，故收入較去年同期仍能有輕微升幅。旭日企業再表示，但下半年主要客戶的擴展計劃，基本上已大幅減少或全面暫停，室內設計及裝修的市道，更趨呆滯，收入較去年下跌。集團表示，截至去年年底，室內設計及裝修工程業務收入達4.68億元，按年跌33.54%。

出口業務同樣受到疫情影響，年內供貨生產地及銷售市場均受到疫情影響，美國買家於第二季起均紛紛要求延後交貨，或直接要求取消訂單。截至去年年底出口總值達1.375億元，按年跌59.06％。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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