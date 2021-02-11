旭日按年少賺18.45％ 末期息派0.042元
文章日期：2021年3月22日 18:01
國內裝修公司旭日企業（0393）今日公布去年業績，純利按年跌18.45%至9001.8萬元，收入按年跌41.63％至7.075億元。毛利按年跌82.78％至1.396億元。每股末期息派0.042港元。
回顧去年度，旭日企業表示，中國內地零售市道淡靜，裝修工程單量大受影響，上半年因仍有去年尚未完成的工程，故收入較去年同期仍能有輕微升幅。旭日企業再表示，但下半年主要客戶的擴展計劃，基本上已大幅減少或全面暫停，室內設計及裝修的市道，更趨呆滯，收入較去年下跌。集團表示，截至去年年底，室內設計及裝修工程業務收入達4.68億元，按年跌33.54%。
出口業務同樣受到疫情影響，年內供貨生產地及銷售市場均受到疫情影響，美國買家於第二季起均紛紛要求延後交貨，或直接要求取消訂單。截至去年年底出口總值達1.375億元，按年跌59.06％。
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