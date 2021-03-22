港通去年純利7.25億元 末期息維持0.24元
文章日期：2021年3月22日 17:53
持有西隧50%股權的港通控股（0032）公布去年業績，純利微跌0.3%至7.25億元，主要由於經營隧道純利貢獻減少，抵銷了財務投資、駕駛學校及電子道路收費業務的貢獻，派末期息0.24元，與2019年不變。
港通今日收報14.04元，升0.29%。期內收入7.6億元，按年升9.3%。公司指，去年西隧每日平均通車量減少29.1%至4.9萬架次，但因2019年6月開始上調隧道費 ，令去年每架車輛平均收費增4.3%至82.3元，市場佔有率則減少5.5個百分點至21.8%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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