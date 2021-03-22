集團年內收入156億元，按年增加61.7%，毛利近53億元，按年增73.6%，毛利率則由2019年同期約31.6%上升2.4個百分點至約34%。年內稅前利潤增至約37.15億元，增幅約78.9%。剔除所 得稅率變動及因年內發行可換股債券計提的利息支出、購股權開支及公允價值變動損益因素後，集團年內淨利潤增至約32.05億元，增幅約85%。

截至去年底止，集團除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積按年增加約1.01億平方米至約3.77億平方米，除「三供一業」業務外的物業服務合同管理面積由2019年12月底約6.85億平方米增加約1.36億平方米至約8.21億萬平方米。另外，截至去年底止，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

其他報道

核心區短租舖助減空置率微跌一個百分點

21 BORRETT ROAD標準4房1.5億沽 累售3伙吸金近10億

藍天海岸業主反價 3房近千萬易手

尚悅‧天城洋房呎售1.4萬 累沽4幢吸金逾9600萬

維港滙天池屋售1.17億貴絕同區 呎價5.38萬媲美何文田豪宅

上水藥房舖租值跌15% 至少近5年首見