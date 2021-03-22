葉氏化工料下半年完成分拆油墨業務A股上市
文章日期：2021年3月22日 17:24
葉氏化工（0408）去年宣布擬分拆旗下的洋紫荊油墨業務於深交所上市，副行政總裁葉鈞今日表示，今年1月已經向深交所遞交上市申請，2月份獲受理，目前計劃集資大概4億元人民幣至4.5億元人民幣，預計最早可在今年下半年上市。葉鈞認為，內地現時注重對油墨的環保要求，因此相信公司的環保油墨是一個獨立上市的好時機，以融資繼續加大相關投入。
葉氏化工去年純利多賺近11%至3.02億元，主要受惠於內地疫情受控，經濟活動逐步恢復，加上疫情使全球多國供應鏈中斷，加重對中國的依賴，令銷售增加。另外，位於珠海高欄港的溶劑產品新廠房，料將於今年第四季建成投產。
不過，現時持股61%的持中國汽車保養連鎖店大嘜養車，去年因受疫情影響，開店速度放緩，截至去年底共有59間直營店和48間加盟店。葉鈞表示，希望今年可增至200間，覆蓋範圍仍會繼續在廣東、江蘇、山東、湖南及河北五省，先將5省業務做深入才再考慮擴大版圖。
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