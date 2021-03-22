葉氏化工去年純利多賺近11%至3.02億元，主要受惠於內地疫情受控，經濟活動逐步恢復，加上疫情使全球多國供應鏈中斷，加重對中國的依賴，令銷售增加。另外，位於珠海高欄港的溶劑產品新廠房，料將於今年第四季建成投產。

不過，現時持股61%的持中國汽車保養連鎖店大嘜養車，去年因受疫情影響，開店速度放緩，截至去年底共有59間直營店和48間加盟店。葉鈞表示，希望今年可增至200間，覆蓋範圍仍會繼續在廣東、江蘇、山東、湖南及河北五省，先將5省業務做深入才再考慮擴大版圖。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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