另外，包括貿易價值指數和就業指數均上揚，採購指數則微跌，反映港商出口情緒雖有改善，但仍擔心訂單下跌。調查又反映，港商積極重整業務，近半以開發新產品種類及拓展網上銷售渠道去發展業務。

但貿發局研究總監關家明指出，指數雖連升4季，但仍處於50以下的收縮區域，未來出口的恢復仍取決於多項不明朗因素，例如消費者及企業能否恢復信心、各地政府採取的刺激經濟方案是否奏效等，而本地出口商最大的顧慮，依然是疫情反覆和全球需求減弱。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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