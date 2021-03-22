貿發局香港出口指數連升4季 疫情對出口影響減
文章日期：2021年3月22日 17:12
貿發局今日公布，2021年首季香港出口指數按季上升2.8個百分點至39，連續4季上升，而首季所有主要行業出口信心全面上升，當中以珠寶及玩具反彈幅度最為强勁，港商對美國市場前景亦轉向正面；此外，只有33.1%受訪企業認為疫情對其出口業務影響十分負面，較上季銳減23.6個百分點。
另外，包括貿易價值指數和就業指數均上揚，採購指數則微跌，反映港商出口情緒雖有改善，但仍擔心訂單下跌。調查又反映，港商積極重整業務，近半以開發新產品種類及拓展網上銷售渠道去發展業務。
但貿發局研究總監關家明指出，指數雖連升4季，但仍處於50以下的收縮區域，未來出口的恢復仍取決於多項不明朗因素，例如消費者及企業能否恢復信心、各地政府採取的刺激經濟方案是否奏效等，而本地出口商最大的顧慮，依然是疫情反覆和全球需求減弱。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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