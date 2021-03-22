當中，保險廣告在YouTube按年上升近兩倍；友邦保險（1299）在平台上的的廣告開支更是行業之首，按年升15.4倍。

admanGO稱，各主要廣告媒體的廣告開支按年均見增長，而市佔率第一的電視按年錄得50%升幅，當中由食品、浴室及家居用品行業的強勁升幅帶動下，這兩種行業在電視媒體分別錄得1.83倍及1.76倍的升幅。另外，社交媒體的廣告開支按年錄得62%升幅，成眾媒體之冠。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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