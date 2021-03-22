本地廣告開支首兩月彈27% YouTube跑贏大市升幅逾6成
文章日期：2021年3月22日 17:06
廣告媒體監察公司admanGO公布，於今年首兩個月，本地廣告開支按年回升逾27%，反映市場經過一年新冠疫情肆虐後，已漸漸走出陰霾。而最受年輕一輩歡迎的YouTube，期內佔整體流動廣告及桌上電腦的廣告開支份額近4成；其升幅按年錄得67%，跑贏「大市」的31%。
當中，保險廣告在YouTube按年上升近兩倍；友邦保險（1299）在平台上的的廣告開支更是行業之首，按年升15.4倍。
admanGO稱，各主要廣告媒體的廣告開支按年均見增長，而市佔率第一的電視按年錄得50%升幅，當中由食品、浴室及家居用品行業的強勁升幅帶動下，這兩種行業在電視媒體分別錄得1.83倍及1.76倍的升幅。另外，社交媒體的廣告開支按年錄得62%升幅，成眾媒體之冠。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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