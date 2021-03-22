證監會：創板股百齡國際兩前董事遭取消資格
文章日期：2021年3月22日 17:08
證監會公布，原訟法庭針對百齡國際（除牌前：8017）前行政總裁兼執行董事胡東光、前執行董事郭萬達兩人發出取消資格令。除非經法庭許可，胡及郭各自不得擔任香港任何上市或非上市公司董事，或直接或間接參與公司管理。由今年3月11日起生效，為期三年。
取消資格令由高浩文法官（The Honourable Mr Justice Coleman）頒布。證監會自2018年起，針對百齡的13名前董事展開法律程序，尋求法庭發出取消資格令。去年4月，原訟法庭已針對5名前董事發出取消資格令。證監會指出，針對百齡其他前董事的法律程序仍在進行中。
證監會早前調查發現，百齡於2009年收購濟寧港寧紙業51%股權，代價涉1.9億元，惟被收購公司於隨後兩年中，均未能實現收購條款所訂下的目標溢利水平，因此賣方須向百齡支付差額擔保金。而百齡前主席黃錦亮簽訂合約，允許賣方延遲支付溢利擔保款項。黃錦亮又在未獲董事會批准下簽約，允諾放棄賣方所欠3010萬元擔保金額。
胡、郭二人承認，曾容許黃錦亮為個人利益或其他別有用心的目的主導和控制該公司的事務及董事會，及曾疏忽或忽略履行自身作為百齡的董事的責任。
根據公告，百齡自2000年於創板上市，至2016年10月遭港交所除牌。百齡主要從事造紙、生物可降解材料製造、遊戲及放債業務。胡東光於2010年1月至2013年2月擔任百齡行政總裁。郭萬達於2010年5月至2012年9月擔任執行董事。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道