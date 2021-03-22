取消資格令由高浩文法官（The Honourable Mr Justice Coleman）頒布。證監會自2018年起，針對百齡的13名前董事展開法律程序，尋求法庭發出取消資格令。去年4月，原訟法庭已針對5名前董事發出取消資格令。證監會指出，針對百齡其他前董事的法律程序仍在進行中。

證監會早前調查發現，百齡於2009年收購濟寧港寧紙業51%股權，代價涉1.9億元，惟被收購公司於隨後兩年中，均未能實現收購條款所訂下的目標溢利水平，因此賣方須向百齡支付差額擔保金。而百齡前主席黃錦亮簽訂合約，允許賣方延遲支付溢利擔保款項。黃錦亮又在未獲董事會批准下簽約，允諾放棄賣方所欠3010萬元擔保金額。

胡、郭二人承認，曾容許黃錦亮為個人利益或其他別有用心的目的主導和控制該公司的事務及董事會，及曾疏忽或忽略履行自身作為百齡的董事的責任。

根據公告，百齡自2000年於創板上市，至2016年10月遭港交所除牌。百齡主要從事造紙、生物可降解材料製造、遊戲及放債業務。胡東光於2010年1月至2013年2月擔任百齡行政總裁。郭萬達於2010年5月至2012年9月擔任執行董事。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

傳匯豐銀行大削合規部門人手逾半 匯豐：不評論

何猷龍旗下黑桃資本 收購卓智醫療控股成大股東

港2月整體消費物價指數按年升0.3%

新奧能源多賺10% 未期息2.1元 特別息0.32元

百度暗盤開升不足1% 每手帳賺僅30元

中國據報將限制軍隊及政府人員使用Tesla汽車

Deliveroo：在英上市估值最多946億

成交金額再創除夕半日市後新低 恒指跌105點

支付平台Adyen：港66%受訪者希望重返實體店消費

印度擬封鎖虛擬貨幣交易所IP地址

潤啤：啤酒消費逐步復蘇 單價可持續上升

澳洲會計師公會：去年僅16%小企業業務錄增長

滬深三大指數均升逾1% 創業板指數2700點得而復失

四部門聯合發布：使用APP基本功能可以不提供非必要個人訊息