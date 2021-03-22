卓智醫療目前在中環、佐敦及旺角設有四家放射科中心，旗下有近一百多名放射科醫生、放射科技術人員、護士及輔助人員，提供磁力共振（MRI）、電腦掃描（CT）、乳房造影、超聲波及 X 光等一系列醫學掃描診斷服務。卓智醫療將繼續由其集團的創始團隊領導和管理，黑桃資本將在發展方針及市場拓展策略方面，與卓智醫療管理層進行緊密合作。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示，對這項收購感到非常滿意。根據弗若斯特沙利文編製的一份市場調查報告，卓智醫療是以營業額計香港最大的專業醫學掃描診斷集團並佔有最大市場份額。公眾對可靠的醫療服務期望越來越高，這一點為私營機構締造了機遇。我們從卓智醫療看到很大的增長潛力。

卓智醫療主席顏文煌說，香港的公營醫療系統正面臨巨大壓力，卓智醫療提供的服務正是通過緩解公營機構人力資源短缺問題，從而確保香港整個醫療體系的可持續性所需要的。他們正在與黑桃資本制定發展藍圖，把服務在香港擴大，並進一步拓展至大灣區。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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