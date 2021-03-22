有不願具名的知情者指，匯豐今早以視像形式召開員工大會，有逾600名員工參與，主要是合規部門職員。會上管理層提到為減省成本及維持可持續的合規成本，將會展開裁員行動，單是EIR部門（金融犯罪方面的合規組別）就要裁減5成至6成員工，香港及新加坡合規部將會是重災區。會內只是着同事「be patient（有耐心）」，及屆時會按既定程序作出賠償。管理層解釋內部有空缺，鼓勵同事自行申請，惟明言未必可全數吸納被裁員工。EIR屬金融犯罪危險防範部門下專責反洗黑錢的調查，據稱，3年前該部門員工規模達500人，現時已進一步減至200人。

據報道指，有關與會者透露，現時留港的人手不足，銀行方面移師內地減省成本，屬無可厚非，沒有被裁的同事，將會負責監察廣州同事調查報告的質素。其指，今次消息來得突然，相當影響團隊士氣。就算未知會否位列裁員名單之上，但該知情者指，去意以決。

匯控（005）在去年初釐訂2022年底前，裁員3.5萬人的計劃，佔當時人手約15%。行政總裁祈耀年2月底表示進展良好，未需要更新裁員指標。截至去年底，匯豐香港員工約2.9萬人。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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