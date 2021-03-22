傳匯豐銀行大削合規部門人手 匯豐：不評論
文章日期：2021年3月22日 17:02
據《蘋果日報》網上報道指，匯豐銀行在本港有新一輪裁員行動，今次「開刀」對象為與合規相關的EIR（External Investigative Reporting）（外部調查匯報）部門將大削5至6成人手，保守估計最少逾100人受影響。該行發言人不評論。
有不願具名的知情者指，匯豐今早以視像形式召開員工大會，有逾600名員工參與，主要是合規部門職員。會上管理層提到為減省成本及維持可持續的合規成本，將會展開裁員行動，單是EIR部門（金融犯罪方面的合規組別）就要裁減5成至6成員工，香港及新加坡合規部將會是重災區。會內只是着同事「be patient（有耐心）」，及屆時會按既定程序作出賠償。管理層解釋內部有空缺，鼓勵同事自行申請，惟明言未必可全數吸納被裁員工。EIR屬金融犯罪危險防範部門下專責反洗黑錢的調查，據稱，3年前該部門員工規模達500人，現時已進一步減至200人。
據報道指，有關與會者透露，現時留港的人手不足，銀行方面移師內地減省成本，屬無可厚非，沒有被裁的同事，將會負責監察廣州同事調查報告的質素。其指，今次消息來得突然，相當影響團隊士氣。就算未知會否位列裁員名單之上，但該知情者指，去意以決。
匯控（005）在去年初釐訂2022年底前，裁員3.5萬人的計劃，佔當時人手約15%。行政總裁祈耀年2月底表示進展良好，未需要更新裁員指標。截至去年底，匯豐香港員工約2.9萬人。
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