統計處提醒，每年首兩個月消費物價一般會受農曆新年時間影響較為波動，首兩個月合計綜合消費物價指數按年升1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率跌0.3%。

各類綜合消費物價指數組成項目中，今年2月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升19.3%）、食品（不包括外出用膳）（上升1.5%）、雜項服務（上升1.2%）和外出用膳（上升0.2%）。另外，錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.9%）、交通（下跌2.9%）、耐用物品（下跌1.7%）、煙酒（下跌0.9%）、住屋（下跌0.2%）和雜項物品（下跌0.1%）。

政府發言人表示，今年首2個月基本消費物價按年輕微下跌0.3%，主要反映食品價格的升幅收窄和私人房屋租金的跌幅擴大，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。展望將來，由於環球和本地經濟活動需時才恢復到衰退前水平，物價壓力短期內應維持溫和。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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