新奧能源多賺10% 未期息2.1元 特別息0.32元
文章日期：2021年3月22日 16:51
新奧能源（2688）公布，全年純利增10.7%，至62.78億元人民幣(下同)，核心利潤升18.2%至62.37億元，派末期息2.1元，特別息0.32元。期內，營業額升2%，天然氣零售銷售量增10.2%綜合能源銷售量增75.9%。
期內，城市燃氣項目數量增18個至235個，累計家庭用戶升11%、工商業用戶（地點）升19.1%。天然氣零售銷售量升10.2%，燃氣批發銷售量升8.2%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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