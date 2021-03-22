百度暗盤開升不足1% 每手帳賺僅30元
文章日期：2021年3月22日 16:43
中概股百度（9888）明日將掛牌，今日暗盤近乎平開。截至下午4時半，於成交最活躍的輝立暗盤，百度升0.24%，報252.6元。每手50股，每手帳面賺30元。同時於耀才暗盤，升0.56%，每手帳賺70元。富途暗盤表現最好，百度暫報254.4元，升0.95%。每手帳賺120元。
百度早前已宣布定價每股252元。公司今早公布配售結果，共獲全城約40萬人認購，公開發售超購111倍，國際配售超購9倍。一手中籤率15%，認購50手便穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾6900名，有5人認購「頂頭槌飛」，抽237.5萬股，每人獲分配多達676手。按輝立暗盤價計，每人帳賺約2萬元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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