知情人士指，政府已經通知一些部門，要求工作人員不要開特斯拉汽車上班，特斯拉汽車也被禁止駛入在敏感行業和國家機關工作的人員家屬所住的小區。據報，中國政府擔心特斯拉汽車可以利用攝像頭和其他傳感器持續記錄各種細節，包括短影片。

知情人士透露，該限制適用於軍事設施、政府機構和航空航天企業等敏感國企的所有員工。中國國務院新聞辦公室未就報道作出回應。

特斯拉未對中國政府的行動置評。該公司對《華爾街日報》表示，此前已經就以往數據安全問題向中國媒體發表過評論。該公司表示，公司私隱保護政策符合中國的法律法規。特斯拉非常重視對用戶私隱的保護。」特斯拉亦表示，特斯拉所有在中國市場的車輛均未開啟車內攝像頭。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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