中國據報將限制軍隊及政府人員使用Tesla汽車
文章日期：2021年3月22日 16:38
《華爾街日報》引述知情人士報道，中國政府正在限制軍隊人員和重點國企的員工使用特斯拉（Tesla）的汽車，理由是擔心特斯拉汽車收集的數據可能導致國家安全資訊泄露。
知情人士指，政府已經通知一些部門，要求工作人員不要開特斯拉汽車上班，特斯拉汽車也被禁止駛入在敏感行業和國家機關工作的人員家屬所住的小區。據報，中國政府擔心特斯拉汽車可以利用攝像頭和其他傳感器持續記錄各種細節，包括短影片。
知情人士透露，該限制適用於軍事設施、政府機構和航空航天企業等敏感國企的所有員工。中國國務院新聞辦公室未就報道作出回應。
特斯拉未對中國政府的行動置評。該公司對《華爾街日報》表示，此前已經就以往數據安全問題向中國媒體發表過評論。該公司表示，公司私隱保護政策符合中國的法律法規。特斯拉非常重視對用戶私隱的保護。」特斯拉亦表示，特斯拉所有在中國市場的車輛均未開啟車內攝像頭。
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