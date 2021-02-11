Deliveroo：在英上市估值最多946億
文章日期：2021年3月22日 16:30
正籌備於英國上市的外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布，該公司IPO發售價格範圍由每股3.9英鎊至4.6英鎊（約41.9至49.5港元），意味公司估值約76億至88億英鎊（約817億至946億港元）。此前有外電報道指，Deliveroo的IPO目標冀爭取逾70億英鎊（約752.5億港元）的估值，有望成為倫敦今年規模最大的IPO之一。
Deliveroo同時透露今年首兩個月的業務最新進展，集團總交易額錄得1.2倍升幅；當中英國及愛爾蘭的總交易額按年上升1.3倍，集團其他市場的總交易額則按年增加1.12倍。按公司本月初公布的文件顯示，去年總交易額增長64%；另根據2020年第四季數據，預計今年的總交易額將超過50億英鎊（約537.5億港元）；相關毛利率佔總交易額的百分比由2018年的5.8%上升至2020年的8.8%
Deliveroo創辦人及行政總裁許子祥表示，很榮幸可於公司發源地倫敦上市，是次IPO活動能夠讓公司持續投資於創新，開發新的技術工具來支援餐廳和生活百貨店，並為送餐專員提供更多工作，消費者亦能獲得更多選擇。
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