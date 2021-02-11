Deliveroo同時透露今年首兩個月的業務最新進展，集團總交易額錄得1.2倍升幅；當中英國及愛爾蘭的總交易額按年上升1.3倍，集團其他市場的總交易額則按年增加1.12倍。按公司本月初公布的文件顯示，去年總交易額增長64%；另根據2020年第四季數據，預計今年的總交易額將超過50億英鎊（約537.5億港元）；相關毛利率佔總交易額的百分比由2018年的5.8%上升至2020年的8.8%

Deliveroo創辦人及行政總裁許子祥表示，很榮幸可於公司發源地倫敦上市，是次IPO活動能夠讓公司持續投資於創新，開發新的技術工具來支援餐廳和生活百貨店，並為送餐專員提供更多工作，消費者亦能獲得更多選擇。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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