恒指今早低開189點已見全日底，早市曾升148點亦見全日高位，高低波幅338點。收市跌105點或0.36%，報28885點，成交金額1342億元，較上日減少34.89%，是2021年2月11日920.87億元成交後最少。

國指升22點或0.2%，報11306點。恒生科技指數收報8508點，跌0.5%。

恒指收市最終失守10天線(28998.36點)，而20天線(29234.68點)亦保持跌穿50天線(29316.78點)的「死亡交叉」。

藍籌30隻升，24隻下跌，1隻無升跌。長和（0001）升3.56%，收報62.5元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.02%，收報181.8元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升2.01%，收報6.59元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；美團（3690）跌3.72%，收報320.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報171.3元，升4.83%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報181.8元，跌5.02%。

友邦（1299）中國四川分公司獲准開業。收報96.75元，跌0.97%。

招商銀行（3968）稱今年淨息差料續略降。收報63.2元，升4.2%。

首長寶佳（0103）去年多賺37%，增派息至0.015元。收報0.29元，升1.75%。

潤啤（0291）全年純利升59.6% 末期息0.131元。收報59.4元，跌3.73%。

永升（1995）再發澄清公告，批GMT指控毫無根據。收報18.88元，升2.5%。

中國海外宏洋（0081）去年盈利升31%，派末期息27.5港仙。收報5.13元，升4.69%。

中糧包裝（0906）去年盈利升28.9% 末期息連特息派17.7港仙。收報4.3元，跌10.2%。

雅生活服務（3319）去年多賺43% 末期息連特息派0.52元人民幣。收報31.4元，升7.9%。

建滔（0148）去年核心多賺37%，末期息連特別息每股派2元。收報37.1元，跌1.3%。

多間公司公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）收報69.2元，升2.06%；綠城中國（3900）收報11.86元，升0.68%；合景悠活（3913）收報8.22元，跌1.2%。

康希諾生物（6185）新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權。收報283.6元，跌2.54%。

紫金礦業（2899）去年多賺52%。收報10.68元，跌0.19%。

遠洋服務（6677）去年多賺25%。收報4.72元，跌4.6%。

禹洲集團（1628）發盈警，料去年純利大跌，惟派息不變。收報2.85元，跌5.32%。

招行（3968）純利升4.82%，每股派息1.253元人民幣。收報63.2元，升4.2%。

煤氣（0003）去年少賺14%，派息23仙，每20股送1紅股。收報12.24元，升2%。

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見134.8元，收報134.3元，升2.75%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.03元，收報2.97元，升7.22%；現代牙科（3600）創52周高，見1.99元，收報1.89元，升5.59%；九龍倉集團（0004）創52周高，見20.85元，收報20.8元，升0.97%；叙福樓（1978）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升31.31%；招商局商業房託（1503）創52周高，見2.9元，收報2.85元，升1.06%；農業銀行（1288）創52周高，見3.3元，收報3.25元，升3.17%；香格里拉（0069）創52周高，見9.06元，收報8.76元，升5.93%；新秀麗（1910）創52周高，見17.88元，收報16元，跌8.15%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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