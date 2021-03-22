支付平台Adyen：港66%受訪者希望重返實體店消費
文章日期：2021年3月22日 16:15
電子支付整合平台Adyen亞太區總裁Warren Hayashi指出，平台的調查報告發現，59%在港受訪者更傾向使用非接觸式支付，66%希望疫情後重返實體店消費，比例在全球僅次於澳洲，亦高於全球平均的58%。
他指出，有近八成消費者認為，零售商應在疫情後保持結合線上與實體的跨渠道購物體驗。消費者行為模式在疫情期間發生永久變化，線上、線下界線逐漸模糊，消費者的要求不斷提高，單純催谷電商業務並不足夠。要進一步完善顧客體驗，提高忠誠度，企業必需探索「跨渠道」業務模式，結合銷售、市場推廣、客戶服務等各方面，以把握疫後商機。
他又指，支付過程在改善購物體驗有重要作用，消費者往往因支付選擇不足或介面難用、步驟繁瑣而放棄消費，如果支付選項愈多、過程愈簡便，則更有機會轉化成銷售額，並提高留客率，帶來更大增長潛力。
Warren Hayashi表示，「統一商務」（Unified Commerce）解決方案，即是將所有銷售渠道的交易交由同一平台處理，可為顧客提供更多支付方式及便利體驗，交易數據亦更全面，零售商可深入了解顧客消費行為偏好，調整營銷策略。
記者：蕭嘉聰
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道