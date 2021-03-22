印度擬封鎖虛擬貨幣交易所IP地址
文章日期：2021年3月22日 16:08
印媒《Business Standard》報道，作為即將頒布的虛擬貨幣禁令的一部分，印度政府正在考慮封鎖虛擬貨幣交易所的IP地址。
據報，印度政府已在正在進行的議會會議上列出了虛擬貨幣和2021年官方數字貨幣監管法案，該會議將於4月8日結束，但尚未提交該法案。目前尚不清楚是否只會屏蔽國內虛擬交易所的IP。
此前外電報道，印度將提出草案立法禁止虛擬貨幣，凡涉及擁有、發行、「採礦」、交易和轉移虛擬資產都會列為罪行。法案會給予虛擬貨幣持有者6個月時間變賣，此後就要面臨處罰。
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