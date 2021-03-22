據報，印度政府已在正在進行的議會會議上列出了虛擬貨幣和2021年官方數字貨幣監管法案，該會議將於4月8日結束，但尚未提交該法案。目前尚不清楚是否只會屏蔽國內虛擬交易所的IP。

此前外電報道，印度將提出草案立法禁止虛擬貨幣，凡涉及擁有、發行、「採礦」、交易和轉移虛擬資產都會列為罪行。法案會給予虛擬貨幣持有者6個月時間變賣，此後就要面臨處罰。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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