受不含瓶銷售增加影響，去年整體平均銷售價格按年下跌2.4%。侯孝海表示，撇除該因素，銷售單價可錄得單位數增長，去年已在各地基本推出不含瓶銷售，相信單價未來仍會持續上升。

截至去年底，集團在中國一共營運70間啤酒廠，期內關閉4間啤酒廠，年產能187.5億公升。侯孝海表示，集團一直有改善產能的重大戰略，過去數年已關閉30間啤酒廠，未來小規模的關廠將成為常態，預計未來3至5年，每年將關閉3至5間啤酒廠。

潤啤旗下的雪花品牌近日推出「小啤汽」無酒精碳酸飲料，侯孝海指出，產品於鄭州廠房生產，主要上市地區包括西北、東北及華北一帶，希望成為受年輕人喜愛的品牌，今年亦會探索更多酒類產品，豐富現時啤酒的消費場景，令產品更多元化。

集團中午公布業績，午後股價走弱，暫報59.3元，跌3.89%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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