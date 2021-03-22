潤啤：啤酒消費逐步復蘇 單價可持續上升
文章日期：2021年3月22日 16:04
華潤啤酒（0291）去年多賺59.6%至20.94億元人民幣，首席執行官侯孝海指出，中國疫情受控，餐廳及夜場消費已回到2019年水平，啤酒消費亦逐步復蘇至疫情前水平，對夏季充滿憧憬及希望，有信心可達到理想增長。
受不含瓶銷售增加影響，去年整體平均銷售價格按年下跌2.4%。侯孝海表示，撇除該因素，銷售單價可錄得單位數增長，去年已在各地基本推出不含瓶銷售，相信單價未來仍會持續上升。
截至去年底，集團在中國一共營運70間啤酒廠，期內關閉4間啤酒廠，年產能187.5億公升。侯孝海表示，集團一直有改善產能的重大戰略，過去數年已關閉30間啤酒廠，未來小規模的關廠將成為常態，預計未來3至5年，每年將關閉3至5間啤酒廠。
潤啤旗下的雪花品牌近日推出「小啤汽」無酒精碳酸飲料，侯孝海指出，產品於鄭州廠房生產，主要上市地區包括西北、東北及華北一帶，希望成為受年輕人喜愛的品牌，今年亦會探索更多酒類產品，豐富現時啤酒的消費場景，令產品更多元化。
集團中午公布業績，午後股價走弱，暫報59.3元，跌3.89%。
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