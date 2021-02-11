網信辦官網發布通知指，App營運者不得因用戶不同意收集非必要個人訊息，而拒絕用戶使用App基本功能服務。

以網約車為例，通知規定，其基本功能服務為「網絡預約出租汽車服務、巡遊出租汽車電召服務」，必要個人訊息包括：註冊用戶移動電話號碼；乘車人出發地、到達地、位置訊息、行踪軌跡；支付時間、支付金額、支付渠道等支付訊息（網絡預約出租汽車服務）。

39類App中，與金融活動相關性較強的有三類，包括網絡支付類、網絡借貸類及手機銀行類。

其中，網絡支付類和網絡借貸類必要個人訊息一致，包括：註冊用戶移動電話號碼；註冊用戶姓名、證件類型和號碼、證件有效期限、銀行卡號碼。手機銀行類則在此基礎上增加證件影印件、銀行預留電話號碼兩類訊息。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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