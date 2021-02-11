四部門聯合發布：使用APP基本功能可以不提供非必要個人訊息
文章日期：2021年3月22日 15:04
中國網信辦、工信部、公安部及市監總局四部門聯合發布《常見類型移動互聯網應用程序必要個人訊息範圍規定》，對地圖導航、網絡約車、即時通信、網絡支付、網絡借貸等39類互聯網應用程序（App）蒐集個人訊息的範圍做出明確規定。新規將於今年5月1日起施行。
網信辦官網發布通知指，App營運者不得因用戶不同意收集非必要個人訊息，而拒絕用戶使用App基本功能服務。
以網約車為例，通知規定，其基本功能服務為「網絡預約出租汽車服務、巡遊出租汽車電召服務」，必要個人訊息包括：註冊用戶移動電話號碼；乘車人出發地、到達地、位置訊息、行踪軌跡；支付時間、支付金額、支付渠道等支付訊息（網絡預約出租汽車服務）。
39類App中，與金融活動相關性較強的有三類，包括網絡支付類、網絡借貸類及手機銀行類。
其中，網絡支付類和網絡借貸類必要個人訊息一致，包括：註冊用戶移動電話號碼；註冊用戶姓名、證件類型和號碼、證件有效期限、銀行卡號碼。手機銀行類則在此基礎上增加證件影印件、銀行預留電話號碼兩類訊息。
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