就小企業應對疫下營運困難的方式而言，有33%受訪企業選擇尋求政府的支持和補貼，32%受訪企業減少資本支出，22%受訪公司則減少員工人數及員工成本。此外，香港小企業採用網上平台銷售的比率明顯較其他市場為低，受訪本地小企業僅有17%開始實施網上銷售，低於整體平均水平。而亦有逾四成本地受訪小企業，網購佔其收入不到一成。

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，早前政府推出「遙距營商計劃」，為不同IT營商方案提供補貼，反應熱烈。惟計劃去年10月底已截止，陳銘嚴建議，政府應考慮重推計劃，相信可推進小企業數碼化，對業績復蘇有幫助。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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