澳洲會計師公會：去年僅16%小企業業務錄增長
文章日期：2021年3月22日 15:10
澳洲會計師公會早前就小企業（僱員少於20名的企業）營商情況進行調查，涵蓋逾4200家小型企業的觀點，其中包括306家香港小企業。公會今日公布調查結果，其中顯示，去年僅有16%受訪小企業業務錄得增長，且僅有22%受訪公司相信今年可有所增長。而逾六成小企業認為，至少需一年公司業務才可從疫情中恢復。
就小企業應對疫下營運困難的方式而言，有33%受訪企業選擇尋求政府的支持和補貼，32%受訪企業減少資本支出，22%受訪公司則減少員工人數及員工成本。此外，香港小企業採用網上平台銷售的比率明顯較其他市場為低，受訪本地小企業僅有17%開始實施網上銷售，低於整體平均水平。而亦有逾四成本地受訪小企業，網購佔其收入不到一成。
澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，早前政府推出「遙距營商計劃」，為不同IT營商方案提供補貼，反應熱烈。惟計劃去年10月底已截止，陳銘嚴建議，政府應考慮重推計劃，相信可推進小企業數碼化，對業績復蘇有幫助。
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