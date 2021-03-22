滬深三大指數均升逾1% 創業板指數2700點得而復失
文章日期：2021年3月22日 15:09
内地股市高開高收，三大指數均升1%，上證指數升1.14%，表現最好，兩市合共成交額7499億元人民幣（下同）。
上證綜合指數午後續揚，以近日中高位收市，全日收報3443點，升38點或1.14%，成交額3225億元。
深證成指午後反覆向上，徘徊在13700點水平，全日收報13760點，升154點或1.14%，成交額4274億元。
創業板指數早市高開後隨即下跌，全日低位見2665點，午後穩步向上，但未能重上2700點大關，全日報2698點，升26點或1%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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