上證綜合指數午後續揚，以近日中高位收市，全日收報3443點，升38點或1.14%，成交額3225億元。

深證成指午後反覆向上，徘徊在13700點水平，全日收報13760點，升154點或1.14%，成交額4274億元。

創業板指數早市高開後隨即下跌，全日低位見2665點，午後穩步向上，但未能重上2700點大關，全日報2698點，升26點或1%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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