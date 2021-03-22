《路透社》引述消息報道，抖音母公司字節跳動完成收購遊戲公司沐瞳科技（Moonton），該公司CEO袁菁將繼續保留現職，沐瞳的各條滙報線保持不變。據稱字節跳動確認收購消息，並指該公司具海外經驗和全球化視野，字節跳動會支持公司繼續開拓海外市場。另有內媒報道，沐瞳科技在併購後會保持獨立營運；字節跳動會利用海外營運經驗，共同開拓全球遊戲市場。