字節跳動收購遊戲公司沐瞳 一度跟騰訊對簿公堂
文章日期：2021年3月22日 14:53
《路透社》引述消息報道，抖音母公司字節跳動完成收購遊戲公司沐瞳科技（Moonton），該公司CEO袁菁將繼續保留現職，沐瞳的各條滙報線保持不變。據稱字節跳動確認收購消息，並指該公司具海外經驗和全球化視野，字節跳動會支持公司繼續開拓海外市場。另有內媒報道，沐瞳科技在併購後會保持獨立營運；字節跳動會利用海外營運經驗，共同開拓全球遊戲市場。
沐瞳科技創始人徐振華、袁菁早年均曾於騰訊 （0700） 遊戲部門工作，於2014年成立該公司並先後研發出多款與騰訊旗下遊戲相似的產品，曾一度跟騰訊對簿公堂。其中《Mobile Legends》被騰訊認為其與《王者榮耀》高度相似，涉嫌抄襲且將徐振華告上法庭。上海法院2018年6月判決，徐振華需向騰訊支付共1940萬元人民幣賠償。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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