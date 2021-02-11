對於GMT指控公司由林中、林偉及林峰等林氏兄弟控制並為公司輸送利潤，集團指，母企旭輝（0884）向林氏兄弟出售公司營運附屬70%權益，如當時公告所指，出售事項為旭輝讓公司物業管理業務得以脫離旭輝的核心物業開發╱投資業務提供良機，使旭輝變現出售 事項所得款項，並集中發展核心物業開發╱投資業務。出售事項的代價乃由訂約各方根據一般商業條款經公平協商後釐定及議定，並參考獨立估值師作出的估值，董事會並不瞭解為何設立輸送利潤獎勵。有關為輸送利潤創造激勵的該項指控毫無根據。

至於關聯實體的交易方面，永升認為，房地產與物業管理在行業鏈中為上下游的關係，且物業管理業務範圍擴展與房地產開發範圍擴展成比例。因此，旭輝與公司之間的交易及其趨勢增強乃正 常現象並符合市場規範。

針對建築面積增長非由獨立第三方所導致的指控。永升強調，截至去年6月底止，集團在管建築面積為7717.8萬平方米，包括來自旭輝的1840.8萬平方米及來自旭輝合營企業及聯繫人的693.2萬平方米。因此，來自旭輝合營企業及聯繫人的建築面積僅佔來自獨立第三方的在管總建築面積約11.8%及來自旭輝及旭輝合營企業及聯繫人的建築面積僅佔集團在管總建築面積約32.8%。

另外，GMT又指，青島雅園於其在被永升收購完成後的盈利能力突增，主要原因似乎為自先前擁有人獲得大量額外收益，該等先前擁有人現為少數股東。此外，青島銀盛泰被收購後，在相對較短期間內盈利能力劇增，而大部分分配至商譽的代價無需攤銷。

永升反駁，青島雅園的盈利能力增長主要原因有三。一，三個新商業項目的正式全面運營；二，空調設備改造致使能耗減少、停車系統改進取代勞工成本以及外包致使人力資源成本減少等相關的成本優化；三，市場化對未租用的建築面積收取空置費。

青島銀盛泰方面，其盈利能力增長乃主要由於去年上半年期間交付若干新項目，亦自社區增值服務中產生收益；及收購彰泰乃經公平磋商後達成，代價及其他條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理及符合公司及股東的整體利益。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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