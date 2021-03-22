友邦中國四川分公司獲准開業
文章日期：2021年3月22日 13:11
友邦保險（1299）公布，友邦中國已獲得銀保監四川監管局批覆，同意在成都設立四川分公司並准予開業。友邦在去年12月獲監管當局批准籌建四川分公司，為友邦中國子公司成立後，首個拓展市場的省份。
友邦中國首席執行官張曉宇表示，四川為該行在中國西部的首家分公司。四川省是重要的經濟、科技、文化大省，人口總數逾8000萬。四川省的經濟發展迅猛、家庭收入增加，為壽險業的可持續發展提供了堅實的基礎。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會