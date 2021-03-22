科技股個別發展，個別表現較差；上周反彈表現較佳的食品服飾等消費股有回吐。炒復蘇的舊經股偏好，電力、新能源、工業特別重型機械股，以及資源股都受到追捧，內銀股的表現亦明顯較強。電力設備東方電氣（1072）具電力及重型機械概念，可以留意。

東方電氣將於下周二公布去年全年業績，公司早前預告去年總收入增長12.67%至370億元人民幣，受到新增訂單及新產業穩步增長，以及疫情下按期交貨因素推動。去年銷售規模增加，加上推行增效專項措施，令到純利增加23.5%至19.5億元人民幣。

值得留意，公司去年首三季新增訂單按年增長五成，當中有超過六成為清潔高效能源裝備或可再生能源裝備。可再生能源企業受惠政策支持發展，有利相關裝備需求，東方電氣將得益推動業績增長。

股價方面，東方電氣2月跟隨市况調整，但於3月初跌至6.8元已有支持回升，上周受制於7.85元阻力，今早向上突破，後市有望上試8.5元高位阻力；入市止蝕位可放在7.6元。

劉思明

投資版副主編