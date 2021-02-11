首長寶佳半日報0.28元，跌1.75%。期內營業額20.4億元，按年少4.7%，主因上半年新冠肺炎疫情爆發使鋼簾線的平均銷售價格隨著原材料成本和出口銷售量的下降而減低；但在生產成本降低之下，毛利率增1.7個百分點至19.3%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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