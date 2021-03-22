王良亦指，從貸款利率角度，去年貸款市場報價利率（LPR）調降，按揭利率今年已經調整至LPR定價而有所下降，加上定價較高的房地產開發和按揭貸款、信用卡貸款，今年增速亦分別受監管部門限制，以及今年信用卡風險較高影響，需要控制貸款增速。

行長田惠宇指，中國利率趨向市場化體制，隨着中國經濟發展將會成為發達國家，會如歐美進入低利率環境，因此該行需會加強財富管理業務。相對市場化資產管理公司，該行資本組織和產品發展能力，相對產品銷售渠道能力仍然較弱。

招行今日公布，旗下理財子公司獲摩根資產管理入股26.67億元人民幣，摩根持股10%。田惠宇指，與摩根的談判已進行兩年，2019年該行與摩根的業務合作，認為摩根的風險管理、產品發展、組織機制可以學習。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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