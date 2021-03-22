招行：今年淨息差料續略降
文章日期：2021年3月22日 12:48
招商銀行（3968）去年淨息差跌0.1個百分點，至2.49厘，副行長王良預計今年會繼續在去年基礎上再略為下降，會力爭保持穩定。王良指，今年貨幣政策相對去年有所收緊，利率環境上升，對存款競爭更為激烈，令資金成本上升。
王良亦指，從貸款利率角度，去年貸款市場報價利率（LPR）調降，按揭利率今年已經調整至LPR定價而有所下降，加上定價較高的房地產開發和按揭貸款、信用卡貸款，今年增速亦分別受監管部門限制，以及今年信用卡風險較高影響，需要控制貸款增速。
行長田惠宇指，中國利率趨向市場化體制，隨着中國經濟發展將會成為發達國家，會如歐美進入低利率環境，因此該行需會加強財富管理業務。相對市場化資產管理公司，該行資本組織和產品發展能力，相對產品銷售渠道能力仍然較弱。
招行今日公布，旗下理財子公司獲摩根資產管理入股26.67億元人民幣，摩根持股10%。田惠宇指，與摩根的談判已進行兩年，2019年該行與摩根的業務合作，認為摩根的風險管理、產品發展、組織機制可以學習。
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