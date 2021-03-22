中國海外宏洋去年盈利升31% 派末期息27.5港仙
文章日期：2021年3月22日 12:26
中國海外宏洋（0081）公布，去年合約銷售額按年升20.4%至647億元（人民幣，下同），涉及樓530.3萬平方米，全年營業額429億元，按年增長50%，盈利錄43.75億元，增31.4%，每股盈利127.8仙，派末期息每股0.275港元。
期內毛利率跌6.2個百分點至27.1%。截至去年底，公司土地儲備共達3010萬平方米樓面面積，現金及銀行結餘與受限制的現金及存款合共為280億元，淨債項與總權益之比率為45.5%，對比2019年底為15.6%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會