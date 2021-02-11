潤啤：全年純利升59.6% 末期息0.131元
文章日期：2021年3月22日 12:33
潤啤（0291）公布，全年純利升59.6%，至20.94億元人民幣(下同)，EBITDA升42.3%，啤酒銷量按年跌2.9%，次高檔及以上啤酒銷量按年升11.1%。末期息0.131元。
公司指，截至今年2月，首兩個月的整體銷量大致恢復至2019年同期水平，其中次高檔及以上啤酒銷量取得滿意雙位數增長。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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