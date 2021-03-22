中糧包裝去年盈利升28.9% 末期息連特息派17.7港仙
文章日期：2021年3月22日 12:25
中糧包裝（0906）公布，截至2020年12月31日止年度收入73.4億元人民幣（下同），較前年同期升0.8%，毛利率約15.8%，較去年同期升0.7%，股東純利3.89億元，較前年同期升28.9%。派發末期股息每股11港仙及末期特別股息每股6.7港仙。
中糧包裝表示，毛利率略升是受降本增效策略所帶動，而毛利率提升及財務成本下降，亦令淨利潤有所增長。
中糧包裝現報4.72元，跌1.46%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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