建滔去年核心多賺37% 末期息連特別息每股派2元
文章日期：2021年3月22日 12:09
建滔集團（0148）公布，去年全年盈利47億元，升52%，每股盈利4.257港元，撇除物業重估盈餘等特殊項目的核心盈利為46.85億元，按年增長37%，派末期息1元，另派特別股息1元，分別按年增67%及1倍。期內營業額升6%至435億元。
同系建滔積層板（1888）去年多賺17%至28億元，每股盈利0.906元，撇除物業重估的核心盈利為27.76億元，按年升11%，末期息多派17%至每股0.35元，特別息0.15元，按年少63%。去年營業額倒退6%至173億元。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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