雅生活服務去年多賺43% 末期息連特息派0.52元人民幣
文章日期：2021年3月22日 12:19
雅生活服務（3319）公布去年全年業績，股東應佔利潤17.54億元人民幣(下同)，按年升42.5%，每股盈利1.32元，建議派發末期股息每股0.33元及特別股息每股0.19元。
期內，集團股東應佔核心利潤18億元，按年增43.5%；收入100.26億元，按年增95.5%，其中物業管理服務收入較去年同 期增長129.1%至64.82億元；外延增值服務收入較去年同期增長37.5%至24.91億元；及業主增值服務收入較去年同期增長116.9%至 10.53億元。毛利29.73億元，按年增57.9%；毛利率29.7%，按年跌7個百分點。
截至去年底止，集團在管面積及合約面積(不含諮詢顧問及參股公司面積)分別為3.75億平方米及5.23億平方米。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會