期內，集團股東應佔核心利潤18億元，按年增43.5%；收入100.26億元，按年增95.5%，其中物業管理服務收入較去年同 期增長129.1%至64.82億元；外延增值服務收入較去年同期增長37.5%至24.91億元；及業主增值服務收入較去年同期增長116.9%至 10.53億元。毛利29.73億元，按年增57.9%；毛利率29.7%，按年跌7個百分點。

截至去年底止，集團在管面積及合約面積(不含諮詢顧問及參股公司面積)分別為3.75億平方米及5.23億平方米。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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