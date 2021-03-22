藍籌27隻升，27隻下跌，1隻無升跌。長和（0001）升3.56%，收報62.5元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.17%，收報179.6元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升2.48%，收報6.62元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；美團（3690）跌2.88%，收報323.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

恒指今早低開189點見半日低位，曾倒升最多148點，高低波幅338點。早市跌穿10天線(29003.78點)，20天線(29237.39點)跌穿50天線(29317.87點)。

北水南下合計淨流出1.46億元，連續第2日流出，累計流出34.03億元。南水北上合計淨流入57.91億元人民幣，終止連續1日流出。

香港電視（1137）下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣。半日收報13.02元，跌0.61%。

小米（1810）「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會。收報26.85元，升2.29%。

多間公司公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）收報67.5元，跌0.44%；雅生活服務（3319）收報29.85元，升2.58%；華潤啤酒（0291）收報59.8元，跌3.08%；綠城中國（3900）收報11.86元，升0.68%；合景悠活（3913）半日收報8.18元，跌1.6%。

康希諾生物（6185）新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權。收報283元，跌2.75%。

紫金礦業（2899）去年多賺52%。收報10.52元，跌1.68%。

遠洋服務（6677）去年多賺25%。半日收報4.74元，跌4.24%。

禹洲集團（1628）發盈警，料去年純利大跌，惟派息不變。收報2.87元，跌4.65%。

招行（3968）純利升4.82%，每股派息1.253元人民幣。收報63.6元，升4.86%，同時是升幅最大的國指成分股。

煤氣（0003）去年少賺14%，派息23仙，每20股送1紅股。收報12.18元，升1.5%。

逆市破頂股包括，新天綠色能源（0956）創52周高，見3.03元，收報2.94元，升6.14%；現代牙科（3600）創52周高，見1.94元，收報1.94元，升8.38%；九龍倉集團（0004）創52周高，見20.85元，收報20.6元，無升跌；叙福樓（1978）創52周高，見0.65元，收報0.64元，升29.29%；招商局商業房託（1503）創52周高，見2.9元，收報2.89元，升2.48%；農業銀行（1288）創52周高，見3.3元，收報3.28元，升4.13%；香格里拉（0069）創52周高，見8.47元，收報8.4元，升1.57%；新秀麗（1910）創52周高，見17.88元，收報16.06元，跌7.81%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

按證與5銀行簽訂基建貸款合作框架備忘錄

ZA Bank推商業銀行 初期免匯款手續費及貸款減息優惠

滬指半日穩守3400點

富時把中國A股納入強積金指數

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉跌

高通CEO稱舊製程芯片供應短缺局面有望短期內緩解

港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣

彭博社：聯易融正評估IPO需求

小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會

內地1年和5年期LPR 連續11個月不變

滬深三大指數個別走 人行進行百億人幣逆回購

恒指低開189點 失守10天線 20天線亦跌穿50天線

港股ADR升160點 美期、亞股普遍向下 碧服、潤啤等業績

Blackstone出價481億元收購皇冠度假

康希諾生物：新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權

百度一手中籤率15% 超購111倍 定價252元