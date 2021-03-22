《諒解備忘錄》有助合作銀行為按揭證券公司揀選合適的基建相關貸款資產，並促進按揭證券公司進一步履行其基建融資及證券化業務的使命，填補基建融資市場缺口及鞏固香港成為基建融資中心。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，《諒解備忘錄》可加強按揭證券公司與一眾富基建融資經驗的專業市場參與者之間的合作。這些合作銀行能提供穩定和高質素的基建融資項目，有助按揭證券公司累積多元化及具規模的貸款資產組合後，達成基建貸款證券化的業務目標。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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