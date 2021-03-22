ZA Bank 商業銀行專注為香港成立或註册的公司提供服務，客戶可在 ZA Bank商業銀行享用包括：港元、人民幣及美元儲蓄賬戶、定期存款、轉數快（FPS）和 CHATS 本地轉賬及批量轉賬、跨境轉賬和無抵押商業循環貸款等多元化銀行服務。

由收妥所有開戶所需文件起計，ZA Bank 商業銀行最快開戶時間約一週。另外，ZA Bank 商業銀行的儲蓄賬戶不設最低存款額，開設戶口費劃一為 1,000 港元。無抵押商業循環貸款「ZME 循環貸」方便用戶靈活選擇提款日和還款期，用戶亦無需就未使用的額度繳付利息。

ZA Bank 商業銀行將為成功開戶的用戶豁免 2021 年全年匯入匯款手續費。另外，由今日起截至 2021 年 6 月 22 日，成功開戶的首 100 名用戶將可獲得 0.5% 的「ZME 循環貸」減息優惠。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

高通CEO稱舊製程芯片供應短缺局面有望短期內緩解

港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣

彭博社：聯易融正評估IPO需求

小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會

內地1年和5年期LPR 連續11個月不變

滬深三大指數個別走 人行進行百億人幣逆回購

恒指低開189點 失守10天線 20天線亦跌穿50天線

港股ADR升160點 美期、亞股普遍向下 碧服、潤啤等業績

Blackstone出價481億元收購皇冠度假

康希諾生物：新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權

百度一手中籤率15% 超購111倍 定價252元