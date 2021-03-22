滬指半日穩守3400點
文章日期：2021年3月22日 11:35
滬深三大指數半日向上。滬指穩守3400點，高見3442點，收報3435點，升30點或0.9%，成交額2170億元人民幣（下同）。
深證成指同樣高開高走，高位見過13797點，收報13702點，升96點或0.71%，成交額2766億元，兩市合共成交額4936億元。
創板指2700點得而復失，收報2698點，升26點或1%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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