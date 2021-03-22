這意味著，若強積金基金以上述指數為基準，基金將按指數的比例買入中國A股。

富時預計，中國A股將佔富時強積金中國指數權重19.7%及富時強積金新興市場指數權重7.4%。

富時羅素自2019年4月起成為強積金預設投資策略(DIS)參考投資組合的基準管理機構。

富時指出，緊隨積金局於去年認可以上交所及深交所為核準證券交易所，意味著中國 A 股不再受 10%的投資上限的限制。

富時羅素董事總經理兼倫敦證券交易所集團亞太區投資支持方案業務主管白美蘭表示，將中國 A 股納入廣泛使用的國內及國際基準是重要趨勢，中國境內上市的 A 股納入富時強積金指數能讓香港退休基金持有人作出更廣泛投資。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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