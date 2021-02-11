港元現報7.7658元貶值5點子，曾貶值最多27點子，報7.768元，亦曾升值最多4點子，報7.7649元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.0381%；1星期HIBOR升0.21點子至0.06589%；2星期HIBOR跌0.36點子至0.08607%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.1點子至0.23518%；6個月期HIBOR升0.43點子至0.45036%；12個月期HIBOR升0.36點子至0.60964%。

美元指數現報92.026升值0.107點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.10838%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0479%，終止連續1日擴闊，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2021年3月17日，當日利差報0.0556%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

高通CEO稱舊製程芯片供應短缺局面有望短期內緩解

港視下月推全天候「一小時速遞」 主打生活雜貨外賣

彭博社：聯易融正評估IPO需求

小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會

內地1年和5年期LPR 連續11個月不變

滬深三大指數個別走 人行進行百億人幣逆回購

恒指低開189點 失守10天線 20天線亦跌穿50天線

港股ADR升160點 美期、亞股普遍向下 碧服、潤啤等業績

Blackstone出價481億元收購皇冠度假

康希諾生物：新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權

百度一手中籤率15% 超購111倍 定價252元