港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉跌
文章日期：2021年3月22日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌1.02點子至0.15631%。
港元現報7.7658元貶值5點子，曾貶值最多27點子，報7.768元，亦曾升值最多4點子，報7.7649元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.0381%；1星期HIBOR升0.21點子至0.06589%；2星期HIBOR跌0.36點子至0.08607%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.1點子至0.23518%；6個月期HIBOR升0.43點子至0.45036%；12個月期HIBOR升0.36點子至0.60964%。
美元指數現報92.026升值0.107點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報0.10838%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0479%，終止連續1日擴闊，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年3月17日，當日利差報0.0556%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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