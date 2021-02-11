小米「BIG NEWS」公布 將於3月29日舉行春季新品發布會
文章日期：2021年3月22日 10:10
小米（1810）董事長雷軍今早預告10點將有「BIG NEWS」公布。隨後小米於官方微博公布，將於3月29日晚上7時半舉行春季新品發布會。
此前，小米於2月公布旗下小米11國際版，亦有傳小米首款折疊手機將於今年上市，可能定為小米MIX系列續作，例如小米MIX 4 Pro Max，屏幕由華星光電供貨。消息人士表示，該機將採用與華為MateXS類似的外折疊方案，折疊後的屏幕面積可達到6.38英吋。
小米現報26.6元，升1.33%，升幅較開市時顯普收窄。小米將於本周三（24日）公布業績。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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