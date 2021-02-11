恒指低開189點 失守10天線 20天線亦跌穿50天線
文章日期：2021年3月22日 09:27
恒指今早低開189點或0.66%，報28801點，成交金額62億元；國指今早低開38點或0.34%，報11245點。恒生科技指數開市報8529點，跌0.26%。
恒指低開失守10天線(28989.94點)，同時，20天線(29230.47點)亦正式跌穿50天線(29315.1點)，出現「死亡交叉」。
藍籌14隻升，31隻下跌，10隻無升跌。小米（1810）升1.9%，報26.75元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；龍湖（0960）跌2.51%，報44.7元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.92%，報45.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
多間公司公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）開市報67.5元，跌0.44%；雅生活服務（3319）開市報29.65元，升1.89%；華潤啤酒（0291）開市報62.5元，升1.3%；綠城中國（3900）開市報11.6元，跌1.53%；合景悠活（3913）開市報8.35元，升0.36%。。
康希諾生物（6185）新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權。開市報294.8元，升1.31%。
紫金礦業（2899）去年多賺52%。開市報10.5元，跌1.87%。
遠洋服務（6677）去年多賺25%。開市報4.9元，跌1.01%。
禹洲集團（1628）發盈警，料去年純利大跌，惟派息不變。開市報2.85元，跌5.32%。
招行（3968）純利升4.82%，每股派息1.253元人民幣。開市報60.4元，跌0.41%。
煤氣（0003）去年少賺14%，派息23仙，每20股送1紅股。開市報12元，無升跌。
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