港股ADR升160點 美期、亞股普遍向下 碧服、潤啤等業績
文章日期：2021年3月22日 08:55
聯儲局決定讓補充槓桿比率臨時豁免措施月底結束，考慮做出新調整。美股周五個別發展。港股ADR升160點或0.55%，報29150點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升2.19%，折合報641.75元；阿里巴巴（9988）跌0.78%，折合報232.76元；美團（3690）升0.92%，折合報336.05元；匯控（0005）跌0.64%，折合報46.5元；建行（0939）升0.38%，折合報6.48元。
道期跌0.23%，標期跌0.19%，納期升0.04%。日股現跌1.67%，韓股現跌0.08%，澳股現升0.28%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，碧桂園服務（6098）、雅生活服務（3319）、華潤啤酒（0291）、綠城中國（3900）、合景悠活（3913）等。
康希諾生物（6185）新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權。
紫金礦業（2899）去年多賺52%。
遠洋服務（6677）去年多賺25%。
禹洲集團（1628）發盈警，料去年純利大跌，惟派息不變。
招行（3968）純利升4.82%，每股派息1.253元人民幣。
煤氣（0003）去年少賺14%，派息23仙，每20股送1紅股。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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