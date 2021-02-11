道期跌0.23%，標期跌0.19%，納期升0.04%。日股現跌1.67%，韓股現跌0.08%，澳股現升0.28%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，碧桂園服務（6098）、雅生活服務（3319）、華潤啤酒（0291）、綠城中國（3900）、合景悠活（3913）等。

康希諾生物（6185）新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權。

紫金礦業（2899）去年多賺52%。

遠洋服務（6677）去年多賺25%。

禹洲集團（1628）發盈警，料去年純利大跌，惟派息不變。

招行（3968）純利升4.82%，每股派息1.253元人民幣。

煤氣（0003）去年少賺14%，派息23仙，每20股送1紅股。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

Blackstone出價481億元收購皇冠度假

康希諾生物：新冠疫苗於匈牙利獲緊急使用授權

百度一手中籤率15% 超購111倍 定價252元