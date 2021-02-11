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Blackstone出價481億元收購皇冠度假

文章日期：2021年3月22日 08:35

皇冠度假(Crown Resorts)公布，目前持有公司10%股份的Blackstone Group Inc.提出，以每股11.85澳元的價格收購餘下股份。出價較該股上周五收市價高出20%。相當於估值為80.2億澳元（約481億港元）。

皇冠度假表示，現在將開始對上述收購提議展開評估，目前尚不確定能否達成協議。

前年亦有報道指，永利澳門（1128）母公司永利度假村提出收購，當時估值約為444.5億元。

 

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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