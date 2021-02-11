Blackstone出價481億元收購皇冠度假
文章日期：2021年3月22日 08:35
皇冠度假(Crown Resorts)公布，目前持有公司10%股份的Blackstone Group Inc.提出，以每股11.85澳元的價格收購餘下股份。出價較該股上周五收市價高出20%。相當於估值為80.2億澳元（約481億港元）。
皇冠度假表示，現在將開始對上述收購提議展開評估，目前尚不確定能否達成協議。
前年亦有報道指，永利澳門（1128）母公司永利度假村提出收購，當時估值約為444.5億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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